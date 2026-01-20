Cómo tramitar la Cédula de Identidad para menores en Bolivia

Desde el momento del nacimiento, contar con un documento oficial no es solo un trámite administrativo, sino la llave que abre la puerta a derechos fundamentales como la salud, la educación y la protección legal.

El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) ha optimizado el proceso para que los padres y tutores puedan obtener la Cédula de Identidad de los menores de 18 años de forma ágil y segura.

Si estás planificando tramitar este documento por primera vez para tu hijo o hija, existen detalles clave sobre la documentación y el acompañamiento que debes considerar para evitar contratiempos.

Requisitos esenciales para el trámite

Para iniciar el proceso en cualquier oficina del SEGIP a nivel nacional, asegúrate de contar con lo siguiente:

Certificado de Nacimiento: Debe presentarse el documento original emitido por el SERECI.

Costo del trámite: Se debe realizar un pago único de Bs 17 a nombre del menor. Este puede efectuarse a través de la plataforma Pagos Bolivia o en cualquier entidad financiera autorizada.

Presencia física: Es indispensable que el menor de edad esté presente al momento de la cedulación.

Padres o tutores: Deben portar su Cédula de Identidad vigente.

Familiares cercanos: En ausencia de los padres, pueden acompañar familiares hasta el tercer grado de consanguinidad (abuelos, hermanos mayores de edad o tíos).

Tutores legales: Deberán presentar la Resolución Judicial correspondiente que acredite su cargo.

Contar con la cédula de identidad desde la niñez facilita trámites escolares, viajes y el acceso a beneficios sociales.

El SEGIP cuenta con oficinas en todo el país para brindar esta atención. Recuerda que la identidad es el primer derecho que permite ejercer todos los demás.

