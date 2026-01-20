Pacientes renales, los más afectados por el paro en el sector salud

Los pacientes renales crónicos en Santa Cruz denuncian que los constantes paros en el sector salud están poniendo en riesgo su vida.

Marco Antonio Torrez, representante de los pacientes renales, explicó que en lo que va del año no se ha realizado ni una sola colocación de fístulas, lo que ha generado preocupación entre quienes dependen de la diálisis para sobrevivir.

“En el mes solo han trabajado cinco días. De esto estamos sufriendo los pacientes renales, los adultos mayores y toda la población vulnerable”, afirmó.

Torrez señaló que la atención hospitalaria es irregular y no existe información clara, incluso para casos de emergencia. “Íbamos a empezar el año con la confección de fístulas, pero no se ha hecho ni una. Pacientes han fallecido esperando”, denunció.

El representante indicó que durante la actual semana de paro ningún paciente logró recibir atención, y que no hay un plan de contingencia efectivo para quienes padecen enfermedades crónicas terminales.

“Dicen que hay un plan de contingencia, pero para nosotros no hay nada. Estamos yendo a la muerte”, manifestó tras acudir al hospital San Juan de Dios.

Finalmente, Marco Antonio Torrez hizo un llamado urgente a las autoridades municipales y departamentales, así como al sector salud, para garantizar atención médica inmediata y continua, recordando que la vida de cientos de pacientes depende de ello.

