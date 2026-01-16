¡Atención, habrá feriados extendidos! Esto es todo lo que debes saber sobre las fechas ya establecida

El calendario oficial de feriados nacionales para la gestión 2026 publicado este jueves confirma según el Gobierno una serie de fechas estratégicas que favorecerán el descanso y el turismo interno.

Gracias a que varias festividades caen en días lunes, viernes o cuentan con traslados oficiales, los bolivianos podrán disfrutar de al menos cinco fines de semana largos y dos feriados con suspensión de actividades de dos días consecutivos.

El primer feriado extendido llegará este mismo mes de enero con el Día de la Creación del Estado Plurinacional. Aunque la fecha oficial es el jueves 22 de enero, la suspensión de actividades se trasladará al viernes 23 de enero, permitiendo el primer fin de semana largo del año. Poco después, en febrero, se sumará el tradicional Carnaval los días lunes 16 y martes 17, consolidando un descanso de cuatro días continuos, como ya estaba establecido.

Durante el primer semestre, destacan también el Viernes Santo (3 de abril) y el Día del Trabajo (1 de mayo); ambos caen en viernes, lo que garantiza descansos de tres días.

Un caso especial ocurre en junio con Corpus Christi (jueves 4 de junio), donde la suspensión de actividades se extenderá también al viernes 5 de junio. Lo mismo sucederá con el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, que al caer en domingo 21 de junio, trasladará su feriado al lunes 22.

Finalmente, la segunda mitad del año mantendrá esta tendencia con las Fiestas Patrias. El Día de la Independencia (jueves 6 de agosto) contará con suspensión de actividades también el viernes 7 de agosto. El ciclo de feriados nacionales cerrará con el Día de Todos los Difuntos el lunes 2 de noviembre y la Navidad, que en 2026 se celebrará el viernes 25 de diciembre.

Resumen de los feriados nacionales 2026:

23 de enero: Día del Estado Plurinacional (Traslado del jueves 22).

16 y 17 de febrero: Carnaval.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

4 y 5 de junio: Corpus Christi.

22 de junio: Año Nuevo Andino (Traslado del domingo 21).

6 y 7 de agosto: Día de la Independencia.

2 de noviembre: Todos los Difuntos.

25 de diciembre: Navidad.

