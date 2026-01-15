Conozca las regiones que tendrán lluvias y nevadas los próximos días en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante los próximos días se registrarán lluvias en gran parte del territorio nacional, acompañadas de tormentas eléctricas y la probabilidad de nevadas en regiones del altiplano.

Existe la posibilidad de nevadas en sectores del altiplano norte y sur, específicamente en el departamento de La Paz, en zonas fronterizas con Perú, y en el departamento de Potosí, en áreas limítrofes con Chile. Esta condición está asociada a la persistencia de precipitaciones en estas regiones.

Asimismo, el Senamhi señaló que tanto en el altiplano como en los valles continuarán las lluvias a lo largo de la semana. En el caso de los valles, las precipitaciones se presentarán principalmente durante las tardes, mientras que por las mañanas se prevé cielo nuboso con algunos periodos de despeje.

Estas condiciones climáticas favorecen el calentamiento de la superficie terrestre durante las primeras horas del día, lo que provoca el ascenso de vapor de agua y la formación de nubes que derivan en lluvias vespertinas, tormentas eléctricas y, en algunos casos, granizadas, según señaló el Senamhi.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos oficiales ante la variabilidad de las condiciones climáticas en los próximos días.

