¡Atención! Esta es la nueva modalidad establecida para las vacaciones invernales de la gestión 2026

El Ministerio de Educación introdujo modificaciones en la programación de las vacaciones invernales para la gestión 2026, estableciendo que no habrá una fecha única a nivel nacional, según la Resolución Ministerial 01/2026.

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, confirmó que este año cada región del país definirá cuándo inicia y concluye el descanso pedagógico, en función de sus propias condiciones.

De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 01/2026, las vacaciones invernales tendrán una duración de diez días hábiles, y su aplicación dependerá de las condiciones climatológicas, así como de otros factores propios de cada región.

Las direcciones distritales educativas, en coordinación con las direcciones departamentales de educación y las autoridades de salud, serán las responsables de determinar las fechas específicas del descanso pedagógico en cada departamento.

La normativa establece que esta medida se aplicará en todas las modalidades de atención educativa, con el objetivo de adecuar el calendario escolar a las realidades regionales y prevenir riesgos para la salud de los estudiantes.

Con esta disposición, el Ministerio de Educación descentraliza la programación de las vacaciones invernales, dejando en manos de las autoridades locales la toma de decisiones para la gestión educativa 2026.

