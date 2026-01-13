¿Cómo se evaluará a los estudiantes en 2026? Conozca los nuevos criterios

El Ministerio de Educación implementó cambios en el reglamento de evaluación mediante la Resolución Ministerial 001/2026, con el objetivo de simplificar y hacer más objetiva la calificación de los estudiantes, informó el viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel.

Según la nueva normativa, las dimensiones de evaluación se reducen de cuatro a tres: ser (Actitud/Valores), saber (Habilidad/Práctica) y hacer (Conocimiento), manteniendo la autoevaluación. La escala asigna 10 puntos al ser, 45 al saber, 40 al hacer y 5 a la autoevaluación, sumando un total de 100 puntos, con un enfoque en criterios observables y sustentables con evidencia en el aula.

En relación a la dimensión del ser, Pimentel explicó a Bolivia TV que será evaluada mediante observación sistemática y registro de los valores reflejados en la conducta de los estudiantes. Los docentes deberán consignar actitudes como solidaridad, respeto y responsabilidad en planillas diseñadas por el Ministerio, lo que permitirá justificar cada calificación y reducir la subjetividad en la evaluación.

Asimismo, la dimensión “decidir” fue eliminada por considerarse imprecisa y subjetiva, ya que evaluaba aspectos del comportamiento del estudiante fuera del aula, imposibles de verificar directamente. Esta dimensión se incorporó al “ser”, dado que estaba relacionada con valores, con el fin de evitar evaluaciones arbitrarias dentro del sistema educativo.

Mira la programación en Red Uno Play