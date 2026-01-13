TEMAS DE HOY:
Noticias

¿Cuándo es el próximo feriado en Bolivia? Estas son las fechas confirmadas

Bolivia aún tiene varios feriados por delante en 2026. Algunos coinciden con fines de semana largos, ideales para planificar viajes o actividades.

Cristina Cotari

13/01/2026 7:57

Bolivia

Bolivia mantiene en su calendario varios días feriados nacionales y regionales para lo que resta del año 2026, según disposiciones legales vigentes. Estas fechas permiten a la población y a las instituciones organizar con anticipación sus actividades.

El próximo feriado será el jueves 22 de enero, con motivo del Día del Estado Plurinacional.

En febrero, está previsto el feriado de Carnaval, que este año se celebrará el lunes 16 y martes 17.

Durante el primer semestre, hay dos descansos que caen en viernes:

  • 3 de abril, por Viernes Santo

  • 1 de mayo, Día del Trabajo

En junio, se marcan dos fechas clave:

  • Jueves 4, por Corpus Christi

  • Domingo 21, por el Año Nuevo Andino-Amazónico

La celebración central por el Día de la Patria será el jueves 6 de agosto.

En el segundo semestre, el lunes 2 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos.

Además de estos feriados nacionales, la normativa reconoce un feriado departamental, cuya fecha varía según cada región y se aplica solo en su jurisdicción.

Finalmente, el último feriado del año será el viernes 25 de diciembre, día de Navidad, con lo que se cerrará el calendario oficial de descansos.

Este cronograma funciona como una hoja de ruta para planificar descansos, permitiendo equilibrar la actividad laboral con tradiciones y celebraciones culturales en todo el país.

