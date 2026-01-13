¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este martes por la tarde

El mercado paralelo del dólar registra leves movimientos a media jornada de este 13 de enero, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.
13/01/2026 12:44
El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este martes 13 de enero. Según reportes emitidos pasado el mediodía por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa se cotiza a Bs 9,59 para la venta y Bs 9,56 para la compra.
La cotización del tipo de cambio mostró una leve variación con respecto a la registrada a las 6:57 de la mañana, cuando el dólar paralelo alcanzó los Bs 9,69 para la venta. Al mediodía, el valor descendió a Bs 9,59, reflejando una baja de 10 centavos.
Por su parte, el precio de compra también presentó un ajuste. A las 6:55 de hoy se situaba en Bs 9,62, mientras que al mediodía descendió a Bs 9,56.
Asimismo, de acuerdo con el sitio bolivianblue.net, que actualiza la cotización cada 15 minutos, el dólar blue boliviano registra este martes un precio de Bs 9,59 para la compra y Bs 9,56 para la venta, reflejando también una ligera variación en el mercado informal.
Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo seguidas de cerca por comerciantes y ciudadanos, en un contexto de alta demanda de divisas y expectativas sobre el comportamiento del mercado cambiario.
