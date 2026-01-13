TEMAS DE HOY:
Economía

¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este martes por la tarde

El mercado paralelo del dólar registra leves movimientos a media jornada de este 13 de enero, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.

Charles Muñoz Flores

13/01/2026 12:44

Así está el dólar paralelo este martes por la tarde. FOTO: Tomada de internet.

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este martes 13 de enero. Según reportes emitidos pasado el mediodía por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa se cotiza a Bs 9,59 para la venta y Bs 9,56 para la compra.

La cotización del tipo de cambio mostró una leve variación con respecto a la registrada a las 6:57 de la mañana, cuando el dólar paralelo alcanzó los Bs 9,69 para la venta. Al mediodía, el valor descendió a Bs 9,59, reflejando una baja de 10 centavos.

Por su parte, el precio de compra también presentó un ajuste. A las 6:55 de hoy se situaba en Bs 9,62, mientras que al mediodía descendió a Bs 9,56.

Asimismo, de acuerdo con el sitio bolivianblue.net, que actualiza la cotización cada 15 minutos, el dólar blue boliviano registra este martes un precio de Bs 9,59 para la compra y Bs 9,56 para la venta, reflejando también una ligera variación en el mercado informal.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo seguidas de cerca por comerciantes y ciudadanos, en un contexto de alta demanda de divisas y expectativas sobre el comportamiento del mercado cambiario.

Cotización del dólar paralelo

Cotización del dólar blue

 

