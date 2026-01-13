Inician inscripciones para el Servicio Militar 2026 en todo el país: ¿cuáles son los requisitos?

Miles de aspirantes, acompañados por sus padres, instalaron carpas, plásticos y hasta camas improvisadas para asegurarse un cupo dentro del contingente.
El proceso de reclutamiento para el Servicio Militar 2026 comenzó con una alta afluencia de jóvenes en distintas unidades militares del país. Desde la madrugada, cientos de aspirantes, muchos acompañados por sus padres, acamparon y armaron carpas improvisadas para asegurar un cupo en el nuevo contingente.
El Ministerio de Defensa reiteró los requisitos oficiales para la inscripción, entre ellos:
Tener entre 18 y 22 años de edad
Presentar cédula de identidad vigente
Certificado de nacimiento original
Certificado de grupo sanguíneo
Número de cuenta en Banco Unión
Aprobación de la revisión médica oficial
El examen médico es considerado el filtro clave del proceso, ya que determina la aptitud del postulante antes de su admisión.
Además del cumplimiento del deber cívico, el servicio incluye incentivos académicos y personales para los reclutas. Entre los beneficios destacados:
Cursos de capacitación técnica
Postulación a becas de estudio
Permiso especial de 10 días
Formación militar y disciplina operativa
Los detalles del proceso de inscripción están disponibles en el portal oficial del Ministerio de Defensa: www.mindef.gob.bo
