Inician inscripciones para el Servicio Militar 2026 en todo el país: ¿cuáles son los requisitos?

El proceso de reclutamiento para el Servicio Militar 2026 comenzó con una alta afluencia de jóvenes en distintas unidades militares del país. Desde la madrugada, cientos de aspirantes, muchos acompañados por sus padres, acamparon y armaron carpas improvisadas para asegurar un cupo en el nuevo contingente.

El Ministerio de Defensa reiteró los requisitos oficiales para la inscripción, entre ellos:

Tener entre 18 y 22 años de edad

Presentar cédula de identidad vigente

Certificado de nacimiento original

Certificado de grupo sanguíneo

Número de cuenta en Banco Unión

Aprobación de la revisión médica oficial

El examen médico es considerado el filtro clave del proceso, ya que determina la aptitud del postulante antes de su admisión.

Además del cumplimiento del deber cívico, el servicio incluye incentivos académicos y personales para los reclutas. Entre los beneficios destacados:

Cursos de capacitación técnica

Postulación a becas de estudio

Permiso especial de 10 días

Formación militar y disciplina operativa

Los detalles del proceso de inscripción están disponibles en el portal oficial del Ministerio de Defensa: www.mindef.gob.bo

