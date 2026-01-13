TEMAS DE HOY:
Inician inscripciones para el Servicio Militar 2026 en todo el país: ¿cuáles son los requisitos?

Miles de aspirantes, acompañados por sus padres, instalaron carpas, plásticos y hasta camas improvisadas para asegurarse un cupo dentro del contingente.

Cristina Cotari

13/01/2026 9:06

Foto: Ministerio de Defensa
Bolivia

Escuchar esta nota

El proceso de reclutamiento para el Servicio Militar 2026 comenzó con una alta afluencia de jóvenes en distintas unidades militares del país. Desde la madrugada, cientos de aspirantes, muchos acompañados por sus padres, acamparon y armaron carpas improvisadas para asegurar un cupo en el nuevo contingente.

El Ministerio de Defensa reiteró los requisitos oficiales para la inscripción, entre ellos:

  • Tener entre 18 y 22 años de edad

  • Presentar cédula de identidad vigente

  • Certificado de nacimiento original

  • Certificado de grupo sanguíneo

  • Número de cuenta en Banco Unión

  • Aprobación de la revisión médica oficial

 

El examen médico es considerado el filtro clave del proceso, ya que determina la aptitud del postulante antes de su admisión.

Además del cumplimiento del deber cívico, el servicio incluye incentivos académicos y personales para los reclutas. Entre los beneficios destacados:

  • Cursos de capacitación técnica

  • Postulación a becas de estudio

  • Permiso especial de 10 días

  • Formación militar y disciplina operativa

Los detalles del proceso de inscripción están disponibles en el portal oficial del Ministerio de Defensa: www.mindef.gob.bo

