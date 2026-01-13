Así se cotiza el dólar paralelo este martes 13 de enero en Bolivia

El dólar paralelo en Bolivia se cotiza este martes 13 de enero de 2026 con un precio de venta de 9.69 bolivianos y de compra de 9.62 BOB, según datos del portal especializado DolarBoliviaHoy.com.

En comparación con la jornada anterior, se observa un leve incremento en la cotización para la venta, que pasó de 9.65 a 9.69 BOB. En tanto, el precio de compra bajó de 9.67 a 9.62 bolivianos, reflejando una variación moderada en el mercado paralelo.

Según registros recientes del mismo sitio, la cotización para la venta había alcanzado los 9.59 bolivianos, lo que indica una recuperación del precio en las últimas 24 horas.

Por su parte, el sitio especializado BolivianBlue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, informó este martes una cotización levemente distinta: 9.59 BOB para la compra y 9.60 BOB para la venta.

La cotización del dólar en el mercado paralelo boliviano ha registrado fluctuaciones constantes en los últimos meses, influida por factores económicos internos y percepciones del mercado informal.

