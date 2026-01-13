TEMAS DE HOY:
Policial

Impactante: así fue el momento en que un auto se embarranca y conductor sale expulsado en Alto Llojeta

Cámaras de seguridad captaron el accidente en la avenida Mario Mercado; un vehículo se embarrancó, el chofer salió disparado y tras caer por varios metros intentó levantarse.

Jhovana Cahuasa

13/01/2026 11:36

Foto: Red Uno
La Paz

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad revelaron la magnitud del accidente ocurrido en la zona de Alto Llojeta, donde un vehículo se embarrancó varios metros. En el video se observa el momento exacto en que el conductor sale despedido por la ventana del motorizado justo antes de que este impactara contra la calle 14 de Septiembre.

Pese a la violencia de la caída, en el material audiovisual se percibe al chofer intentando reincorporarse sobre el asfalto tras haber "volado" desde el nivel superior de la avenida Mario Mercado. El hecho alarmó a los vecinos de la zona, quienes salieron de inmediato para auxiliar al hombre, asombrados por su supervivencia.

 

 

Actualmente, la Policía de Tránsito mantiene el caso bajo investigación para determinar las causas técnicas del embarrancamiento. El conductor fue trasladado a un centro médico y, según reportes preliminares, se encuentra estable, un desenlace calificado como milagroso por los testigos del siniestro.

 

 

 

 

