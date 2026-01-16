TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Confirmado! Bolivianos en Chile podrán conducir legalmente sus vehículos con su licencia actual

Chile y Bolivia acuerdan la homologación de licencias de conducir para ciudadanos bolivianos, la información fue confirmada por el canciller Fernando Aramayo quién destacó la agilidad del Gobierno de Gabriel Boric.

Jhovana Cahuasa

15/01/2026 21:25

Foto: Cancillería Bolivia
Santiago de Chile

En un avance histórico para la integración regional y el beneficio de la comunidad migrante, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció este jueves que Chile ha aprobado la homologación de las licencias de conducir para ciudadanos bolivianos.

Esta decisión legislativa permitirá que los compatriotas residentes en el país vecino puedan validar sus documentos de conducción sin necesidad de realizar nuevos exámenes, facilitando su inserción laboral y movilidad legal.

Durante el anuncio, Aramayo calificó el logro como un "avance sustantivo" fruto de una respuesta "ágil, efectiva y eficiente" por parte de la institucionalidad chilena.

“Realmente no hay palabras para expresar cuan feliz nos sentimos a nombre del pueblo boliviano con esto que se nos acaba de comunicar; esta decisión da cuenta de la homologación de la licencia de conducir para bolivianos en Chile”, manifestó la autoridad con evidente satisfacción.

El jefe de la diplomacia boliviana subrayó que el trabajo técnico entre ambos países se desarrolló en un plazo "muy corto" y con un alto nivel de compromiso. En sus declaraciones, Aramayo extendió un agradecimiento especial a su homólogo chileno Alberto Van Klaveren y, a través de él, al presidente Gabriel Boric, por materializar este acuerdo que forma parte de una agenda bilateral renovada.

“Queremos agradecer al canciller chileno de manera particular y al presidente Boric por haber hecho material todo este conjunto de contenidos que dan cuenta de un buen camino por donde estamos transitando”, señaló Aramayo, quien además vinculó este avance con la aspiración común de restablecer relaciones diplomáticas definitivas en el menor tiempo posible.

Este acuerdo se suma a otros esfuerzos de cooperación fronteriza y comercial que buscan fortalecer los lazos entre Bolivia y Chile.

 

