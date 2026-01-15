“Los recursos del BID llegarán a todos los rincones del país”, aseguró el viceministro Morales

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales, informó este jueves en Red Uno que los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Bolivia alcanzan un total de 4.500 millones de dólares, recursos que se prevé desembolsar de manera progresiva entre las gestiones 2026 y 2028, tras la llegada del presidente del organismo internacional al país.

La autoridad explicó que, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno, para la gestión 2026 se espera ejecutar aproximadamente 1.800 millones de dólares, con el objetivo de asegurar una implementación eficiente de los recursos dentro del plazo establecido.

“Los 4.500 millones de dólares están para llegar entre este año 2026 y 2028, y nuestra estimación es que para la gestión 2026 podamos llegar a utilizar alrededor de unos 1.800 millones de dólares”, manifestó Morales.

Detalló que los recursos estarán destinados a distintos sectores estratégicos, priorizando proyectos de infraestructura, riego, salud y educación, además de incluir componentes de protección social. Según indicó, la asignación de estos fondos se definirá de manera coordinada con las entidades territoriales autónomas.

“Lo que queremos es que estos recursos lleguen a todas las poblaciones y a todos los rincones del país”, afirmó.

En relación con la fiscalización y el uso adecuado de los créditos, Morales señaló que todos los proyectos se ajustarán a los lineamientos del BID y deberán contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aseguró que cada iniciativa será acompañada técnicamente por el organismo internacional.

“Cada uno de los proyectos que vayamos a priorizar va a estar acompañado por el BID, desde el armado del proyecto hasta su envío a la Asamblea”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el Gobierno realizará un seguimiento permanente a la ejecución de los proyectos para garantizar transparencia y evitar cualquier uso indebido de los recursos.

“Existirá la garantía de que todos los desembolsos se realicen con un fin específico y que los recursos se implementen de manera correcta”, señaló.

Morales indicó que en esta primera etapa se dará prioridad a los pilares de protección social, infraestructura y riego, y reiteró que se trabajará de manera conjunta con las autoridades locales para identificar las necesidades más urgentes.

“Queremos sentarnos con todas las entidades territoriales, escuchar cuáles son sus necesidades y ver qué proyectos son prioritarios para lograr una mejora”, enfatizó.

