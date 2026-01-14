¿En qué se usará el crédito del BID? Un experto analiza su impacto en Bolivia

La inyección de 4.500 millones de dólares en la economía boliviana, a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitirá dinamizar la inversión y mejorar la producción, según el análisis del economista Augusto Terrazas.

El experto explicó que el monto del préstamo equivale aproximadamente al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y señaló que los recursos deberían destinarse, como prevé el Gobierno, a tres áreas clave: infraestructura, productividad y transición económica.

De acuerdo con información oficial, el crédito fue negociado con una tasa de interés del 3,5% anual, un periodo de gracia de cinco años y un plazo de 20 años para su devolución, condiciones que, según Terrazas, resultan favorables en el actual contexto económico.

En ese marco, el economista indicó que la inversión en infraestructura permitirá generar empleo formal y activar distintos sectores de la economía. A su vez, el fortalecimiento del sector productivo contribuirá a impulsar las exportaciones, lo que incrementaría la disponibilidad de divisas para el país.

Terrazas añadió que parte de los recursos facilitará una transición económica, orientada a estabilizar y transformar la estructura financiera nacional, en un escenario marcado por restricciones externas y tensiones cambiarias.

Asimismo, sostuvo que la llegada de estos fondos podría contribuir a una mayor estabilidad del precio del dólar e incluso a una leve reducción del tipo de cambio a mediano plazo, si se ejecutan de manera eficiente.

El economista señaló que el crédito del BID permitirá que las entidades financieras cuenten con mayor disponibilidad de divisas, lo que podría incidir en la devolución de ahorros en dólares y en mayores facilidades para operaciones y compras internacionales.

Sin embargo, advirtió que el capital no puede emplearse directamente en el pago de la deuda externa del país ni ser destinado a gasto corriente (pago de salarios), por lo que el Gobierno debe seguir haciendo ajustes para garantizar que los recursos del crédito se dirijan a inversión y productividad.

