Presidente del BID: “Queremos ser un puente entre Bolivia y el mundo”

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, se reúne este miércoles con empresarios en la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en el marco de su visita oficial a Bolivia.

El encuentro, que comenzó pasadas las 08:30, cuenta con representantes del sector privado para dialogar sobre oportunidades de financiamiento y desarrollo económico en el país.

Durante su primer discurso, Goldfajn destacó la intención del BID de actuar como un puente entre Bolivia y el resto del mundo, así como entre los sectores público y privado.

“Nosotros nos gustaría ser un puente entre el mundo y Bolivia. El BID, que tiene 48 miembros en su directorio, somos un puente natural, pero también entre el sector privado y público. No porque no tengan sus propias relaciones, sino porque queremos ser más un puente”, señaló.

La visita del presidente del BID incluyó también un encuentro con el presidente Rodrigo Paz, en el que se consolidó la apertura de una línea de financiamiento por $us 4.500 millones para los próximos tres años. Esta medida busca impulsar proyectos estratégicos en infraestructura, energía, innovación y desarrollo social, con el objetivo de fortalecer la economía boliviana.

Señaló que, además de estabilidad económica, es fundamental impulsar un crecimiento basado en ejecución concreta, a través de la iniciativa Bolivia Crece, un programa que busca priorizar acciones de impacto rápido y planificar proyectos con resultados sostenibles en el mediano y largo plazo.

Asimismo, explicó que a través de BID Invest y BID Lab, el organismo financiará proyectos privados que promuevan innovación, digitalización y uso de tecnologías emergentes como inteligencia artificial.

Goldfajn anunció que la reciente apertura de una línea de financiamiento por $us 4.500 millones para 2026-2028 permitirá combinar préstamos al gobierno y al sector privado, además de movilizar cofinanciamiento de otros organismos multilaterales e inversionistas privados. “Esto es casi seis veces lo que hicimos antes, lo que muestra la confianza y la visión de que esto es una oportunidad”, aseguró.

Finalmente, el presidente del BID invitó a los empresarios a aprovechar los desafíos como oportunidades.

“Hay desafíos, hay incertidumbres, hay informalidad, hay obstáculos… pero también eso es una oportunidad. Un país que ha estado con varios desafíos también ofrece una oportunidad para adelante. Queremos trabajar con más recursos, facilitar el entorno empresarial y generar una economía dinámica, inclusiva y sostenible”.

