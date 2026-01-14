Promasor destaca impacto positivo de la visita del BID para la reactivación económica

Tras la reciente visita de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al país, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Promasor), Mario Moreno, resaltó la importancia de este acercamiento internacional para impulsar la reactivación de la economía boliviana en distintos sectores productivos.

Moreno señaló que el respaldo del BID es clave para fortalecer áreas como la agricultura, la minería y otros rubros estratégicos, considerando el potencial económico que posee esta institución financiera.

“Es muy importante que Bolivia tenga el debido apoyo en su proceso de reactivación económica, ya que este tipo de cooperación puede ayudar al despegue y reacomodo de nuestra economía”, afirmó.

Asimismo, el titular de Promasor enfatizó la necesidad de acceder a créditos blandos a través de la banca de desarrollo productivo, el Banco Central de Bolivia y otras entidades financieras, con el objetivo de apalancar al sector productivo y permitir una mayor participación en la dinámica de crecimiento económico del país.

Moreno también destacó la importancia de consolidar el uso de la biotecnología durante esta gestión, como una herramienta para mejorar la eficiencia y productividad del sector agrícola.

Según explicó, esto permitiría generar mayores excedentes de exportación y contribuir al retorno de divisas, fortaleciendo así la economía nacional.

Finalmente, desde Promasor consideran que el apoyo financiero internacional, combinado con políticas internas adecuadas, será determinante para lograr una reactivación sostenible y un mayor nivel de producción en beneficio del país.

