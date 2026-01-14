“Estamos en el camino correcto”: Gobierno destaca compromiso del BID con Bolivia

El Gobierno destacó la apertura y el compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con Bolivia, tras la confirmación de un paquete de financiamiento de hasta 4.500 millones de dólares, que será desembolsado entre 2026 y 2028 y estará destinado a la ejecución de diversas obras estratégicas.

“Estamos en el camino correcto”, afirmó Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), al remarcar el impacto que tendrá este respaldo financiero en la economía nacional.

Camacho explicó que una parte importante de los recursos estará orientada a proyectos carreteros, los cuales generan un efecto multiplicador. “Al generar proyectos de infraestructura vial, se dinamiza la economía y se impulsa el desarrollo productivo”, señaló.

Asimismo, resaltó la predisposición del presidente del BID y consideró que este acercamiento representa una “punta de lanza” para atraer a otros organismos internacionales al país.

“Esto es solo el inicio. Otras organizaciones comenzarán a visitarnos y a brindar oportunidades para devolvernos proyectos que nos encaminen nuevamente al desarrollo”, afirmó.

El director de la OFEP recordó que tras 15 años, Bolivia vuelve a recibir una visita de alto nivel del BID, lo que —según dijo— refleja una recuperación de la confianza internacional.

“De Bolivia al mundo y del mundo a Bolivia. Hoy el mundo comienza a fijarse en el país y a confiar en las políticas del presidente Rodrigo Paz. Luego de 15 años, ya existe un compromiso concreto de 4.500 millones de dólares que tendrá un efecto multiplicador en nuestra economía”, sostuvo.

Finalmente, Camacho señaló que todos los proyectos serán evaluados para inversión, y que el Gobierno se encuentra a la espera de conocer las propuestas específicas que serán presentadas en el marco de este acuerdo.

