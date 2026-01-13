Espinoza: "Los créditos son para desarrollo y no para sostener gasto corriente"

El gobierno boliviano calificó como “absolutamente positiva” la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al país y el compromiso de financiamiento por 4.500 millones de dólares para los próximos tres años.

“Esta línea de financiamiento consolida la confianza que se venía trabajando desde el inicio de nuestro gobierno y no es una victoria de un gobierno, sino un signo de confianza sobre todo del pueblo boliviano”, afirmó el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, en contacto con Que No Me Pierda.

Espinoza aclaró que estos recursos no estarán destinados al gasto corriente ni a la compra de hidrocarburos o pago de deuda, como se hacía en gestiones anteriores. “Los créditos ya no son para gasto corriente, sino para reforzar la confianza en el país y el acceso a nuevo financiamiento”, señaló.

El ministro precisó que de los 4.500 millones de dólares, alrededor de 500 millones estarán disponibles como créditos de libre disponibilidad este año, mientras que entre 1.600 y 1.800 millones se destinarán a proyectos de infraestructura, desarrollo tecnológico y apoyo al sector privado.

“La visión incluye no solo al gobierno central, sino también a gobiernos subnacionales y al sector privado para el desarrollo de empresas de tecnología, energías alternativas, producción de alimentos y minería sostenible”, explicó.

Sobre la ejecución de los recursos, Espinoza detalló que se priorizarán proyectos productivos, energías alternativas como solar, eólica e hidroeléctrica, y desarrollo de infraestructura.

“Vamos a priorizar todas aquellas inversiones que favorezcan la producción, tanto de alimentos como de energía. También se incluye la profundización del sistema financiero y nuevos proyectos en agroindustria y minería”, indicó.

El ministro destacó además que la relación con el BID permitirá al sector privado acceder a líneas de financiamiento a través de BID Invest y BID Lab, sin necesidad de aprobación congresal, fomentando la inversión y la creación de nuevas empresas.

Espinosa recordó que la presencia del BID en Bolivia después de 15 años envía un mensaje de confianza internacional, reflejado en la reducción del riesgo país, que actualmente se sitúa en niveles similares a los de Argentina.

