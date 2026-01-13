Presidente del BID llega a Santa Cruz con agenda económica

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, llegó al aeropuerto internacional de Viru Viru para poder sostener reuniones con empresarios y sectores económicos este miércoles 14 de enero.

Goldfajn, después de haber cumplido sus reuniones en la ciudad de La Paz con el presidente, el Banco Central de Bolivia y empresarios, tiene que cumplir una agenda estratégica económica en el departamento.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, adelantó que en la agenda en Santa Cruz sostendrá reuniones con empresarios y una agenda privada con el presidente. Hoy el BID junto a autoridades del país anunciaron la inversión de al menos $us. 4.500 millones para proyectos de infraestructura.

