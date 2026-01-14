Espinoza afirma que sector privado será clave en agenda del BID y llama a priorizar proyectos

En la antesala al encuentro empresarial con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la ciudad de Santa Cruz, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el sector privado tendrá un rol central en la agenda de cooperación con el organismo internacional.

“Vamos a escuchar al sector privado, porque en esto coincidimos plenamente: el desarrollo de Bolivia pasa por el sector privado, pequeño, mediano y grande”, señaló la autoridad.

Espinoza indicó que el sector agropecuario está incluido en la agenda del BID, al igual que otras áreas productivas, y remarcó que la cooperación internacional no está dirigida únicamente al sector público.

“Es una muestra de que el Gobierno trae recursos no solo para el Gobierno, sino también para el sector privado”, sostuvo.

Respecto al paquete financiero de $us 4.500 millones, anunciado para el periodo 2026-2028, el ministro señaló que ahora corresponde priorizar proyectos estratégicos, por lo que llamó a “ponerse las pilas” para definir iniciativas que impulsen el crecimiento económico.

Detalló que entre los ejes prioritarios se encuentran energía sostenible, infraestructura, comunicaciones y el fortalecimiento del sistema financiero digital.

