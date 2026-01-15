¡Aliste sus abrigos! Conozca cómo estará el clima este jueves 15 de enero en Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este jueves 15 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos parcialmente nublados en la mañana y tormentas eléctricas en la tarde y lluvias por la noche, con temperaturas entre 8°C y 20°C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 5°C y máxima de 16°C, además de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas eléctricas por la tarde (7 °C a 20 °C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día, tormentas por la tarde y lluvias con tormentas eléctricas por la noche, con temperaturas entre 4 °C y 19 °C.

Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos con lluvias con tormentas eléctricas durante la tarde. La temperatura oscilará entre 12 °C y 30 °C. En Sucre, los cielos estarán nublados durante todo el día, con una mínima de 13 °C y máxima de 25 °C.

Tarija presentará una mañana despejada, pero con lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 15 °C a 28 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias desde la mañana y hasta la tarde, con temperaturas entre 21 °C y 31 °C. En Trinidad, el día será mayormente nublado, con lluvias en la mañana y tormentas por la tarde. La temperatura irá de 22 °C a 31 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día parcialmente despejado, pero con lluvias esporádicas por la mañana y tarde. La mínima será de 23 °C y la máxima de 32 °C.

Mira la programación en Red Uno Play