¡Aliste sus abrigos! Conozca cómo estará el clima este jueves 15 de enero en Bolivia

Según el Senamhi, el clima en las ciudades capitales de Bolivia será inestable; se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias ciudades capitales del país.

Red Uno de Bolivia

15/01/2026 7:04

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este jueves 15 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos parcialmente nublados en la mañana y tormentas eléctricas en la tarde y lluvias por la noche, con temperaturas entre 8°C y 20°C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 5°C y máxima de 16°C, además de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde.

 

 

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas eléctricas por la tarde (7 °C a 20 °C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día, tormentas por la tarde y lluvias con tormentas eléctricas por la noche, con temperaturas entre 4 °C y 19 °C.

Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos con lluvias con tormentas eléctricas durante la tarde. La temperatura oscilará entre 12 °C y 30 °C. En Sucre, los cielos estarán nublados durante todo el día, con una mínima de 13 °C y máxima de 25 °C.

Tarija presentará una mañana despejada, pero con lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 15 °C a 28 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias desde la mañana y hasta la tarde, con temperaturas entre 21 °C y 31 °C. En Trinidad, el día será mayormente nublado, con lluvias en la mañana y tormentas por la tarde. La temperatura irá de 22 °C a 31 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día parcialmente despejado, pero con lluvias esporádicas por la mañana y tarde. La mínima será de 23 °C y la máxima de 32 °C.

 

