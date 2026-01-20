Renunció el secretario de Salud de la Alcaldía cruceña en medio de conflicto con el sector

En medio del conflicto que atraviesa el sector salud en Santa Cruz de la Sierra, el Secretario Municipal de Salud, Dr. Marcelo Riquino Tellez Salinas, presentó este 19 de enero de 2026 su renuncia irrevocable al cargo.

La dimisión fue dirigida mediante una carta al alcalde Jhonny Fernández, a quien el ahora exsecretario expresó su agradecimiento por la oportunidad de haber trabajado de manera conjunta en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, destacando que su gestión se desarrolló con honestidad, integridad y compromiso con la población.

Tellez señala que su decisión está motivada por “incongruencias administrativas de la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas”, además de manifestar de manera expresa su solidaridad con el gremio médico.

La renuncia se produce en un contexto complejo, marcado por el paro y la huelga que llevan adelante trabajadores del sector salud, quienes exigen el pago de salarios adeudados, situación que ha generado la suspensión de varios servicios y una creciente tensión entre el personal sanitario y las autoridades municipales.

En su misiva, el exsecretario afirma haber cumplido un ciclo al frente de la cartera de Salud, asegurando que dio cumplimiento a las responsabilidades y exigencias inherentes al cargo.

La salida del Secretario Municipal de Salud abre un nuevo escenario en plena crisis del sector, mientras se aguarda un pronunciamiento oficial del Ejecutivo municipal.

