Policial

Aprehenden a un hombre por abusar a sus hijas cuando las llevaba a cosechar tomate en Samaipata

El sujeto es investigado por violación agravada tras confirmarse, mediante exámenes forenses, los vejámenes contra sus hijas de 12 y 14 años.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/01/2026 21:29

Santa Cruz, Bolivia

Un crimen atroz se investiga en el municipio de Samaipata, en Santa Cruz, donde un hombre de aproximadamente 54 años fue aprehendido acusado de haber agredido sexualmente a sus dos hijas menores de edad, de 14 y 12 años.

Según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Mairana, el sujeto ya fue aprehendidos por el presunto delito de violación agravada a niño, niña y adolescente.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las agresiones habrían ocurrido cuando el padre llevaba a las menores a realizar trabajos agrícolas en la comunidad Monteagudo, para cosechar tomate.

El caso salió a la luz luego de que una de las víctimas relatara lo sucedido a una tía, quien de inmediato formalizó la denuncia ante las autoridades. 

Las menores fueron sometidas a una valoración psicológica por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Mairana, así como a un examen médico forense, el cual confirmó la existencia de vejación sexual.

 

