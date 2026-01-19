Aprehenden a un hombre por abusar a sus hijas cuando las llevaba a cosechar tomate en Samaipata

Un crimen atroz se investiga en el municipio de Samaipata, en Santa Cruz, donde un hombre de aproximadamente 54 años fue aprehendido acusado de haber agredido sexualmente a sus dos hijas menores de edad, de 14 y 12 años.

Según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Mairana, el sujeto ya fue aprehendidos por el presunto delito de violación agravada a niño, niña y adolescente.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las agresiones habrían ocurrido cuando el padre llevaba a las menores a realizar trabajos agrícolas en la comunidad Monteagudo, para cosechar tomate.

El caso salió a la luz luego de que una de las víctimas relatara lo sucedido a una tía, quien de inmediato formalizó la denuncia ante las autoridades.

Las menores fueron sometidas a una valoración psicológica por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Mairana, así como a un examen médico forense, el cual confirmó la existencia de vejación sexual.

