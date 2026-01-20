¿Quiénes son los aprehendidos en el feminicidio de una mujer en Puerto Quijarro?

Las investigaciones por el feminicidio de una mujer de 47 años en Puerto Quijarro han derivado en la captura inmediata de su círculo más cercano. En dependencias de la FELCC permanecen aprehendidos el esposo de la víctima, dos de sus hijos y un trabajador de su negocio.

La policía confirmó que el cuerpo fue hallado en el interior de su domicilio particular con una herida letal producida por un proyectil.

Desde la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra La Violencia) de Puerto Quijarro se detalló que “se investiga por el delito de feminicidio puesto que el impacto fue producido en el rostro de la mujer”.

El Ministerio Público alista la imputación formal mientras los sospechosos esperan ser conducidos ante el estrado judicial. Este martes, el padre, los dos hijos y el empleado serán puestos ante un juez cautelar para definir su situación jurídica.

