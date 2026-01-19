Romero: Fitch mejora la calificación de Bolivia, pero el riesgo económico sigue siendo alto

La agencia calificadora internacional Fitch Ratings elevó recientemente la calificación crediticia de Bolivia de CCC- a CCC, una mejora que refleja una menor probabilidad de incumplimiento inmediato de sus obligaciones financieras externas, aunque el país continúa catalogado como de “riesgo sustancial”, según un análisis del economista Fernando Romero.

De acuerdo con Fitch, el ajuste responde principalmente a que ya no se percibe un default inminente, especialmente en relación con el pago de los bonos soberanos previstos para marzo de 2026, por un monto de 388 millones de dólares. No obstante, la calificadora advierte que el riesgo sigue siendo elevado.

Romero explicó que uno de los factores clave fue el ingreso efectivo de financiamiento externo, luego de destrabarse el acceso a créditos de organismos multilaterales como la CAF y el BID, lo que permitió elevar las reservas líquidas a 523 millones de dólares, el nivel más alto desde 2022, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

El analista también destacó la eliminación de la subvención a los combustibles, medida que, según Fitch, representaba un costo superior al 6% del PIB, distorsionaba el déficit fiscal y drenaba divisas. Para la calificadora, esta decisión es una señal de ajuste fiscal real y no meramente simbólico.

Asimismo, Fitch valora una menor presión futura sobre las reservas internacionales, producto de una reducción en la importación de carburantes, un tipo de cambio más flexible y una menor dependencia del financiamiento del BCB al sector público.

En su informe, la calificadora identifica el inicio de un programa de reformas macroeconómicas, que incluye ajuste fiscal tras más de una década, liberalización parcial del comercio exterior, incentivos a la inversión extranjera y una mayor transparencia en la publicación de datos económicos.

Escenarios a futuro

Según el análisis de Romero, la calificación podría mantenerse en CCC si Bolivia cumple sin sobresaltos el pago de su deuda externa, mantiene un flujo regular de financiamiento externo y logra sostener el ajuste sin conflictos sociales de gran magnitud.

Por el contrario, la nota podría retroceder a CCC- si las reservas vuelven a caer, fracasa políticamente el ajuste fiscal o se retoma el financiamiento monetario desordenado.

En un escenario más favorable, Romero señaló que una mejora hacia CCC+ o B- dependerá de una acumulación sostenida de reservas, una reducción clara del déficit fiscal, actualmente cercano al 12,6% del PIB, y un anclaje macroeconómico más sólido, incluso con respaldo de organismos internacionales.

Evaluación general

“El aumento de la calificación muestra que Bolivia ya no está al borde inmediato del default, pero eso no significa que la economía esté sana. El país aún enfrenta bajo nivel de divisas, déficit fiscal elevado, crecimiento negativo e inflación alta, por lo que la mejora representa una señal de alivio, no de victoria”, enfatizó Romero.

