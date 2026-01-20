Policía detiene a siete pandilleros en el Plan 3000; cuatro son menores

La policía intervino tras denuncias de vecinos por robos y agresiones de pandillas en viviendas.
19/01/2026 21:25
El comandante Edson Rojas, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) del Plan 3000, informó sobre la detención de siete presuntos pandilleros acusados de robo y agresiones en el barrio 24 de Septiembre.
Según el reporte policial, la acción se realizó tras la denuncia de varios vecinos que alertaron sobre reuniones de grupos de pandillas y conflictos violentos entre ellos.
“Los vecinos denunciaron el ingreso de este grupo a un inmueble particular, donde se habrían sustraído 5.000 bolivianos y varios objetos de valor, como cadenas y pulseras de oro”, indicó Rojas.
De los siete aprehendidos, cuatro son menores de edad, quienes ya fueron puestos a conocimiento de la Defensoría de la Niñez.
Los tres adultos, entre ellos José Armando Mendoza Salles de 27 años, fueron imputados por portar armas y generar temor en la comunidad. Mendoza Salles portaba un machete con el que amenazaba a los vecinos.
