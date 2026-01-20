Policía detiene a siete pandilleros en el Plan 3000; cuatro son menores

El comandante Edson Rojas, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) del Plan 3000, informó sobre la detención de siete presuntos pandilleros acusados de robo y agresiones en el barrio 24 de Septiembre.

Según el reporte policial, la acción se realizó tras la denuncia de varios vecinos que alertaron sobre reuniones de grupos de pandillas y conflictos violentos entre ellos.

“Los vecinos denunciaron el ingreso de este grupo a un inmueble particular, donde se habrían sustraído 5.000 bolivianos y varios objetos de valor, como cadenas y pulseras de oro”, indicó Rojas.

De los siete aprehendidos, cuatro son menores de edad, quienes ya fueron puestos a conocimiento de la Defensoría de la Niñez.

Los tres adultos, entre ellos José Armando Mendoza Salles de 27 años, fueron imputados por portar armas y generar temor en la comunidad. Mendoza Salles portaba un machete con el que amenazaba a los vecinos.

