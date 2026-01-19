Devoción y folclore: Oruro se prepara para recibir a miles de danzarines en su Carnaval 2026

A menos de un mes del Carnaval de Oruro, la Alcaldía acelera los preparativos para uno de los eventos culturales más importantes del país, conocido por su devoción a la Virgen del Socavón y por su masiva participación de danzarines y músicos.

El jefe de la Unidad de Gestión del Carnaval, Hugo Canchari, informó que este año, por primera vez, se prevé la llegada de miles de bailarines y músicos hasta el Santuario de la Virgen del Socavón como Basílica Menor.

Detalló que en la edición 2026 se espera la participación de más de 40.000 danzarines y 16.000 músicos durante el 14 y 15 de febrero.

“Tenemos previstas varias actividades y el tema de seguridad ya lo hemos trabajado desde el año pasado, con un plan que ya fue presentado”, aseguró Canchari.

Como parte de los arreglos, el 1 de febrero se iniciará con el recarpetado de la avenida 6 de Agosto y la instalación de los pisales en la ruta del Carnaval, con el objetivo de ofrecer una mejor imagen a turistas nacionales e internacionales, comentó.

Asimismo, mencionó que la promoción del evento se intensificó dentro y fuera del país con la visita de delegaciones a distintos departamentos de Bolivia y se llevó la invitación a países como México, Chile y Argentina.

El jefe de la Unidad de Gestión del Carnaval anunció que próximamente se hará la promoción en Perú. Estas acciones se coordinan con el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, además de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro (ACFO).

Canchari indicó que igualmente se cuenta con un reglamento para evitar baches y garantizar un ingreso ordenado de las fraternidades, normativa que ya fue aprobada en el primer convite. Además, recordó que está prohibido el uso de pirotecnia en todo el recorrido para evitar daños al medio ambiente y posibles incidentes.

