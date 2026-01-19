TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Laida I y los 'Tremendazos' deslumbraron en la segunda 'preca'

La reina y la comparsa ofrecieron un espectáculo lleno de tradición, coreografía y recuerdos que conquistó al público cruceño.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/01/2026 9:25

Santa Cruz, Bolivia

La segunda precarnavalera vivió un momento inolvidable con la participación de Laida I y la comparsa Tremendazos, quienes se robaron la atención del público con un despliegue lleno de color, ritmo y tradición.

Bajo el concepto “El baúl de los recuerdos”, recrearon la historia de los carnavales pasados, rescatando la esencia de la fiesta y rindiendo homenaje a las reinas emblemáticas que marcaron época.

“Sigo con los nervios a mil, conectando con la gente, viendo a tantos niños y adultos disfrutar; el carnaval es amor y ahí lo disfruté muchísimo”, compartió Laida, emocionada por su primera experiencia con el público.

 

Los Tremendazos también brillaron con su característico estilo y organización, combinando coreografía, vestuario y contenido en redes sociales para mantener al público informado de todas sus actividades.

Con eventos como el Buri Naranja y la coronación de Laida el 30 de enero, la comparsa promete seguir llevando alegría y tradición al pueblo cruceño, consolidándose como grandes aspirantes a ser coronadores del Carnaval cruceño 2027.

