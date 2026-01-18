¡Deslumbrante! Camila I conquista el corazón de los cruceños en la segunda precarnavalera

El centro de la capital cruceña se transformó en un escenario de fantasía, donde Camila I deslumbró a todos desde su majestuoso carro, irradiando una belleza que detiene el tiempo en las calles. Con una temática inspirada en la época republicana, la soberana contagió su espíritu carnavalero a cada paso, mientras la multitud celebró con entusiasmo el paso de su comparsa.

“Estoy muy agradecida con toda la gente, viviendo esta segunda precarnavalera; es increíble el cariño, ¡gracias por amar lo más sagrado que tenemos, nuestra cultura!”, manifestó la soberana visiblemente emocionada. Con estas palabras, Camila I invitó a toda la población a seguir participando activamente de lo que ella describe como un “carnaval inolvidable”. Usted puede disfrutar de cada precarnavalera en vivo por la señal de Red Uno.

