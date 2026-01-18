TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Pequeño se roba las miradas con su ingenioso palco en la ‘preca’

La picardía cruceña en su máxima expresión: un niño consigue el mejor lugar para disfrutar del desfile de las comparsas. 

Ximena Rodriguez

17/01/2026 22:50

Santa Cruz

Un niño demostró que la pasión por el Carnaval cruceño no conoce límites al conseguir un lugar ‘VIP’ para disfrutar del corso desde las alturas.

Aunque tenía un brazo lesionado, se las ingenió para asegurarse un espacio preferencial y disfrutar de la mejor vista del paso de las comparsas durante esta Segunda Precarnavalera.

Desde su improvisado palco, el pequeño disfrutó de una perspectiva única sobre todos los demás espectadores del lugar, convirtiéndose en un símbolo de la picardía cruceña.

 

 

 

 

 

