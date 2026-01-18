Pequeño se roba las miradas con su ingenioso palco en la ‘preca’

Un niño demostró que la pasión por el Carnaval cruceño no conoce límites al conseguir un lugar ‘VIP’ para disfrutar del corso desde las alturas.

Aunque tenía un brazo lesionado, se las ingenió para asegurarse un espacio preferencial y disfrutar de la mejor vista del paso de las comparsas durante esta Segunda Precarnavalera.

Desde su improvisado palco, el pequeño disfrutó de una perspectiva única sobre todos los demás espectadores del lugar, convirtiéndose en un símbolo de la picardía cruceña.

