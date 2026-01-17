Color, ritmo y tradición: así se vive la segunda precarnavalera cruceña

El color, la música y el baile siguen llenando las calles del centro cruceño, con cientos de bailarines y familias disfrutando cada instante de esta Segunda Precarnavalera, que cuenta con la participación de 33 comparsas.

La energía es contagiosa en cada esquina, transformando el recorrido histórico en una auténtica pasarela de folclore y alegría desbordante.

La masiva asistencia de los vecinos confirma que la tradición cruceña está más viva que nunca en esta vibrante noche de fiesta. Viví el Carnaval en tiempo real a través de nuestras transmisiones en vivo.

