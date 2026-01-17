TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Color, ritmo y tradición: así se vive la segunda precarnavalera cruceña

Una noche mágica en Santa Cruz: cientos de bailarines recorren las calles contagiando el espíritu del Carnaval.

Ximena Rodriguez

17/01/2026 22:19

Foto: Red Uno.

El color, la música y el baile siguen llenando las calles del centro cruceño, con cientos de bailarines y familias disfrutando cada instante de esta Segunda Precarnavalera, que cuenta con la participación de 33 comparsas.

La energía es contagiosa en cada esquina, transformando el recorrido histórico en una auténtica pasarela de folclore y alegría desbordante.

 

 

La masiva asistencia de los vecinos confirma que la tradición cruceña está más viva que nunca en esta vibrante noche de fiesta. Viví el Carnaval en tiempo real a través de nuestras transmisiones en vivo.

 

