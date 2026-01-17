🔴 Sigue en vivo la segunda precarnavalera con temática republicana

Santa Cruz de la Sierra vive este sábado la segunda precarnavalera del Carnaval 2026, con una temática centrada en la historia republicana. Los cruceños siguen cada momento del desfile en vivo por Red Uno, en señal abierta y en sus plataformas digitales, disfrutando de música, color y la energía que caracteriza al Carnaval cruceño.

El recorrido inició en la intersección de la Avenida René Moreno con la calle Warnes, continúa por calles céntricas como Buenos Aires y Libertad, pasa por la Plaza 24 de Septiembre y culmina en la calle Independencia con Suárez de Figueroa.

La reina del Carnaval 2026, Camila I, encabeza el desfile luciendo un traje inspirado en la época republicana, acompañada por la comparsa “Los Testarudos”. Todas las agrupaciones llenan la ciudad de ritmo y entusiasmo, ofreciendo un espectáculo que los bolivianos pueden seguir desde cualquier lugar gracias a la transmisión en vivo.

