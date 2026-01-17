'Dueños de la Tarde' estrena temporada este lunes con nuevos rostros

Este lunes 19 de enero, 'Dueños de la Tarde', el espacio de Red Uno donde la información, el debate y el entretenimiento se combinan, inicia su nueva temporada a las 17:00, presentando un formato renovado y nuevos talentos en pantalla.

El programa contará con la incorporación de Grisel Quiroga, reconocida presentadora, y Daniel Ardiles, quien además de ser presentador es vocalista musical, sumando frescura y dinamismo a cada emisión.

“Nos gustará descubrirnos en nuevas facetas”, comentó Grisel Quiroga sobre su llegada al proyecto. Por su parte, Daniel Ardiles expresó su entusiasmo: “Quiero vivir el momento, que cuente cada instante de esta experiencia. Va a ser un lindo año”.

La temporada 2026 de 'Dueños de la Tarde' abordará temas de salud, bienestar, tecnología y espiritualidad, contando con un panel de especialistas que enriquecerá cada conversación y debate. Además, el programa promete innovación, interacción y entretenimiento, con sorpresas preparadas para su audiencia.

No te pierdas el estreno este lunes a las 17:00, únicamente por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play