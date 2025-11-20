TEMAS DE HOY:
Dueños de la tarde

Perseverancia que transforma vidas: La historia de Judith, una emprendedora que nunca se rindió

Judith Salomé Ramos empezó fabricando calzados para bebés con recursos limitados, gracias a su esfuerzo, fe y la ayuda de personas que aparecieron en el momento justo, hoy su emprendimiento sigue creciendo y es ejemplo de lucha.

Jhovana Cahuasa

19/11/2025 21:24

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El día que cambió la vida de Judith Salomé Ramos llegó sin anunciarse, pero la encontró trabajando, como siempre. Emprendedora dedicada a la fabricación de calzados para bebés desde hace ocho años, Judith ha demostrado que la perseverancia y la fe pueden abrir puertas incluso en los momentos más difíciles.

Su historia fue compartida en el programa Dueños de la Tarde de Red Uno, donde relató el camino lleno de desafíos y esperanza que la llevó a consolidar su negocio.

Judith comenzó su emprendimiento junto a un familiar, pero tras el cambio de domicilio de esta persona, quedó sola al frente del negocio. Con el apoyo de su esposo y sus padres, decidió continuar, pese a encontrarse en etapa de gestación y con recursos limitados.

En medio de esas dificultades, apareció alguien inesperado: Carlos Chávez Durán, quien un día llegó a su puesto de venta y le compró toda la mercadería. Con el tiempo, él mismo le pidió fabricar tallas más grandes y, sin conocerla, le prestó el dinero necesario para conseguir materiales. Gracias a ese impulso, Judith amplió su producción hasta tallas del 23 al 27.

Pero el camino no estuvo libre de tropiezos. En 2023, las ventas cayeron drásticamente y Judith llegó a endeudarse con dos bancos, al punto de no tener dinero ni para comer.

Fue entonces cuando su familia la sostuvo para que pudiera levantarse nuevamente. Decidida a no rendirse, migró a las redes sociales para continuar vendiendo sus productos, apostando por la fe y la convicción de que debía salir adelante por sus hijos.

Hoy, su emprendimiento sigue firme y creciendo bajo el nombre Calzados Zaddy, desde donde comercializa sus productos a través de TikTok y recibe pedidos al número 63381272.

Judith envía un mensaje claro y poderoso a quienes desean iniciar un negocio: “no rendirse es la clave”. Su historia demuestra que, con perseverancia, todo sueño puede convertirse en realidad.

