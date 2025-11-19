“Un pantalón remendado fue lo único que pude rescatar”: don Medardo relata su escape de la riada en Achira

Una riada sin precedentes destruyó casi a toda la comunidad de Achira, municipio de Samaipata. Don Medardo Durán, un abuelito sobreviviente, asegura que luego de que llegó la mazamorra, no debió salir con vida, pero gracias a un milagro ahora puede contar su historia y empezar de nuevo, a pesar de haberlo perdido todo.

“Yo estaba alerta porque ya se había entrado el agua, pero cuando me estaba de ida a dormir, el turbión llegó de golpe y me arrastró; estuve a punto de perder el conocimiento, pero el agua hizo que la puerta se cierre y gracias a eso pude pararme y salir de la habitación”, relató don Medardo.

En ese momento de desesperación y aún aturdido por el impacto de la mazamorra que llegó con troncos y piedras, don Medardo comentó que solo pensaba en ir a un altillo que tenía detrás su vivienda.

“Mientras llegaba al altillo, solo pude encontrar un pantalón remendado entre el lodo”, afirmó don Medardo.

Con más de 70 años viviendo en Achira, don Medardo asegura que jamás había visto algo parecido y, aunque su familia le ha pedido no volver a su vivienda, él se resiste a dejar su tierra y sus cultivos a pesar de haberlo perdido todo.

Con la tristeza de ver a su comunidad enterrada en lodo, don Medardo pidió a las autoridades llevar al lugar más maquinarias para poder limpiar la mazamorra que aún queda dentro de las viviendas.

