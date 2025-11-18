Ministro Justiniano: Emapa operaba como un “pulpo de corrupción” y se prepara imputación a funcionarios

El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Óscar Mario Justiniano, denunció este lunes que la empresa estatal Emapa operaba como un “pulpo de corrupción”, con una estructura que habría desviado fondos públicos.

La revelación surge tras el inicio de una auditoría en la entidad, con el objetivo de identificar a los responsables y cuantificar el daño al Estado.

“Emapa era un gran pulpo de corrupción. A través de sus tentáculos se creaban asociaciones fantasmas para recibir subsidios y proveedores falsos para vender más caro”, afirmó el ministro.

Según Justiniano, el equipo del ministerio ya cuenta con indicios suficientes para avanzar hacia una imputación formal contra los funcionarios involucrados en el presunto esquema de corrupción.

“Esto es presunto hasta que se llegue a la imputación formal. Hoy estamos haciendo una auditoría forense en todas las aristas”, precisó.

El ministro también alertó que Emapa no habría ejecutado ni el 40% de su presupuesto en varios periodos, y que además no se encuentra el dinero correspondiente a esas partidas.

Justiniano fue enfático al señalar que esta red de corrupción no solo afectó las finanzas del Estado, sino que “jugó con la necesidad de la población y de los productores”, aprovechando subsidios y fondos públicos destinados a sectores vulnerables.

