Analista: Robo millonario al Estado representa el 35% del PIB de Bolivia

El informe económico presentado por el presidente Rodrigo Paz, en el que denunció un presunto “robo millonario” al Estado, generó preocupación en sectores especializados debido al impacto que tendría en la estabilidad financiera del país. El analista económico, Fernando Subirana, señaló que la cifra expuesta “denota indicios claros de corrupción” y anticipa consecuencias directas en la economía de las familias bolivianas.

Anoche, el presidente Paz reveló que, en siete días de gestión, se identificaron hechos irregulares que habrían ocasionado un daño superior a $us 15.000 millones a las arcas del Estado. Subirana explicó que este monto representa el 35% del Presupuesto General del Estado (PGE) y lo comparó con la magnitud de las exportaciones de gas natural.

“Esta cifra representa el 35% del PGE, equivale a que en un año alguien se hubiera llevado el negocio entero de la exportación de gas natural”, afirmó el analista.

Subirana sostuvo que las consecuencias de este presunto desfalco no solo afectan a la gestión pública, sino también a la vida cotidiana de los bolivianos. Aseguró que las largas filas para acceder a combustibles y el incremento de precios en productos de la canasta básica son señales vinculadas al deterioro financiero del Estado.

