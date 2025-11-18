TEMAS DE HOY:
Juan Carlos Huarachi

Comunidad

Solidaridad con Achira: habilitan centro de acopio en Santa Cruz para enviar ayuda a los afectados

Vecinos habilitaron un punto de acopio en el sexto anillo de la doble vía a La Guardia para recibir donaciones.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/11/2025 23:18

Santa Cruz, Bolivia

La comunidad de Achira enfrenta una situación crítica tras desbordes e inundaciones que han afectado a numerosas familias. Ante la emergencia, pobladores del lugar que residen en Santa Cruz, han organizado un centro de acopio para recibir donaciones y trasladarlas a los damnificados.

“Estamos recibiendo ropa, frazadas, agua y alimentos fáciles de transportar. Toda ayuda que pueda llegar hasta aquí será bienvenida”, dijo una de las organizadoras de esta campaña. 

El punto de acopio se encuentra en el sexto anillo de la doble vía a La Guardia, en la antigua casa del macroparque del sexto anillo, y funcionará desde la mañana hasta la noche.

“Agradecemos a todos los que han venido de forma espontánea con mucho cariño. La solidaridad de la gente nos da fuerza en este momento tan duro”, señaló.

La emergencia se produjo luego de intensas lluvias que provocaron derrumbes e inundaciones en Achira. Hasta el momento, tres personas permanecen desaparecidas.

“Hemos encontrado a los niños con vida, gracias a Dios, pero todavía tenemos familiares desaparecidos. Hay pacientes en estado crítico que necesitan traslado inmediato a Santa Cruz”, añadió Rocío.

 “Nunca nos imaginamos algo así en nuestra comunidad. Muchas casas están destruidas, y la gente se quedó sin nada. Necesitamos la ayuda de todos para poder salir adelante”, comentó otra residente.

Las autoridades y vecinos hacen un llamado urgente a la población para sumarse a la ayuda solidaria. “Mañana abriremos desde temprano nuevamente. Cada donación cuenta y puede marcar la diferencia en la vida de quienes lo han perdido todo”, concluyó.

