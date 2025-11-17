Paz: “Se robaron más de $us 15 mil millones, se robaron el futuro de la Patria"

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, informó este domingo en conferencia de prensa que las primeras evaluaciones realizadas por su gabinete revelan un escenario crítico en las instituciones públicas, donde se habrían detectado irregularidades millonarias y un presunto desfalco que “supera los 15.000 millones de dólares”, cifra que según afirmó aún podría incrementarse conforme avancen las investigaciones.

El mandatario explicó que su administración apenas cumple una semana en funciones, pero ya ha encontrado lo que calificó como un deterioro profundo del aparato estatal.

“Estamos en el gobierno hace siete días… yo denunciaba el horror que hemos encontrado en un Estado que penosamente (…) la definición fue dura pero real: ‘cloaca’. Eso es lo que hemos encontrado”, manifestó.

Paz detalló que pidió al ministro de la Presidencia coordinar con las demás carteras para sistematizar las denuncias y avanzar en procesos formales.

“Aquí no va a haber impunidad y habrá responsables”, afirmó, señalando que diariamente surgen nuevos indicios de corrupción.

Como ejemplo, mencionó el caso de los radares instalados hace más de una década:

“Radares con un valor de más de 360 millones de euros que en más de 10 años no han funcionado”, sostuvo, indicando que este es solo uno de los casos en evaluación.

El presidente señaló que, según los informes iniciales, “la cifra del posible robo está por encima de los 15.000 millones de dólares”, aunque aclaró que el monto debe ser verificado por cada ministerio mediante auditorías y procesos formales.

Asimismo, afirmó que el daño al Estado tiene dimensiones estructurales, indicó que la primera tarea del gabinete es consolidar una política de “no impunidad” y, la segunda, tomar decisiones para reconstruir la institucionalidad pública.

“El Estado está muerto, porque quien se roba más de 15 mil millones de dólares ha matado a un Estado que se supone era de servicio para los bolivianos y bolivianas. No estamos transformando el Estado, básicamente estamos haciendo una autopsia”, sostuvo, a tiempo de anunciar que se emitirán decretos y resoluciones para agilizar la gestión estatal y enfrentar los casos detectados", detalló Paz.

Finalmente, aseguró que su administración actuará de manera firme frente a los responsables.

“No podemos dejarlo pasar… nos han robado parte del futuro de la patria unos cuantos ladrones”, concluyó.

