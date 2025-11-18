Bellot sobre desfalco de $us 15.000 millones: “Tendrá impacto en la continuidad de las políticas públicas”

En un reciente mensaje, el presidente Rodrigo Paz, dijo que encontró las arcas del Estado prácticamente vacías, con más de 15 mil millones de dólares malversados, una cifra que el analista económico Joshua Bellot calificó de "astronómica" y un golpe devastador al futuro de la nación.

Bellot, en un análisis contundente, no dudó en describir la situación como un Estado quebrado, víctima de una "depredación" y una "destrucción de las instituciones" tras veinte años de mala gestión. Según los cálculos del especialista, con ese dinero se podrían haber construido 200 hospitales de tercer nivel.

"Si queríamos regalar o transferir a todos los ciudadanos de Bolivia, digamos, a los 11 millones de bolivianos, nos tocaba a cada uno de nosotros 1.300 dólares. A cada uno, en la cuenta de cada uno, digamos. Entonces, mira, realmente es una cifra astronómica", agregó.

El especialista también comparó esta cifra con las reservas internacionales netas del país y con los recursos invertidos en plantas industriales. “Se construyeron 202 plantas en distintos departamentos por un monto que supera los 29 mil millones de bolivianos, muchas de las cuales no funcionan correctamente. Con los 15 mil millones de dólares, se podrían haber construido más de 1.000 plantas”, detalló.

El mensaje presidencial reveló otra situación, no solo se agotó el presupuesto de 2025, sino que ya hay una parte del presupuesto de 2026 comprometida.

“No solo se ha utilizado lo presupuestado para 2025, sino que ya hay compromisos sobre el presupuesto del próximo año. Esto evidencia la gravedad de la situación y el impacto del desfalco en la continuidad de las políticas públicas”, indicó.

El analista calificó la gestión anterior como un período de depredación institucional que afectó directamente a la población y subrayó la importancia de medidas inmediatas de estabilización económica, incluyendo el reciente crédito aprobado por la CAF por 550 millones de dólares, destinado a respaldar la liquidez y los programas de reforma estructural.

Sin embargo, enfatizó que la recuperación será un proceso complejo y que requiere unidad nacional y transparencia en la rendición de cuentas.

"Hay que comenzar de cero y hay que empezar a reconstruirlo todo," concluyó Bellot, subrayando que la justicia deberá actuar con juicios penales por desfalco y juicios civiles para intentar recobrar, si es posible, algo de los miles de millones robados que han hipotecado el futuro de la patria.

