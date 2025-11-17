TEMAS DE HOY:
Economía

Comité Multisectorial pide levantar la subvención a los carburantes

Pablo Camacho, representante del Comité Multisectorial, propuso que los 2.500 millones de dólares que se utilizan en la importación de combustible se destinen a la salud y educación.

Naira Menacho

17/11/2025 14:48

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El representante del Comité Multisectorial, Pablo Camacho, pidió al gobierno levantar la subvención del combustible y utilizar los 2.500 millones de dólares que se destinan para la compra de combustible para cubrir las falencias en otras áreas como salud y educación.

“Ya habíamos advertido que son alrededor de 600 millones de dólares que se destinan a la minería ilegal y a los autos truchos y esto debe evaluarse. Son 2.500 millones de dólares que podrían beneficiar ampliamente la cobertura en salud y educación y no a beneficiar a una estructura de enriquecimiento”, afirmó Pablo Camacho.

El expresidente de la Cámara de Industrias señaló que el gobierno debe mantener las medidas que sean necesarias para reactivar la economía, ya sean de shock o graduales, aunque sean duras aplicarlas.

 

