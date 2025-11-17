Economista advierte que caída del dólar paralelo aún no aliviará la inflación y que los efectos se verán recién en enero

El economista Fernando Subirana analizó este lunes el comportamiento del dólar en el mercado paralelo, cuya cotización bajó hasta Bs 10,50, y consideró que, si bien la tendencia es un indicador positivo para la confianza económica, sus efectos en los precios internos tardarán en sentirse.

“Hay un termómetro que es el tipo de cambio que, justamente al final del día, refleja la confianza. La economía se basa en la confianza. Si bien entiendo las declaraciones del ministro, porque él conoce y entiende los planes de financiamiento y futuro que vamos a tener, donde llegarán los dólares a la economía”, explicó Subirana a la Red Uno.

El especialista advirtió que, pese a la reciente baja del dólar, la presión inflacionaria sobre la población continúa siendo alta. “Hoy por hoy el precio de la canasta familiar tiene una inflación de 25% interanual; esto es realmente preocupante”, señaló.

Según el economista, el impacto real de la reducción del tipo de cambio se observará recién a partir de mediados de enero, cuando se renueven los stocks de productos importados. “Los efectos del tipo de cambio recién los vamos a ver a mediados de enero, que es cuando se hacen todas las renovaciones de stock con este tipo de cambio más barato que en los anteriores meses”, apuntó.

Subirana también destacó que muchos bienes durables continúan valorándose en moneda extranjera, lo que limita la rapidez del alivio en los precios. “Todos los productos de línea blanca al final del día están cotizando, si no es en dólares, en USDT”, explicó.

El economista concluyó que el desafío para la economía boliviana sigue siendo reconstruir la confianza, estabilizar el abastecimiento y asegurar que la mejora del tipo de cambio se traduzca en una reducción efectiva de precios para las familias.

Mire el video:

