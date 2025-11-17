“Esto sube y baja”: lo que dicen los librecambistas sobre el dólar paralelo

“Ahorita está entre 10.20 y 10.50, pero antes estaba en 10.80… creo que puede bajar hasta Bs 9”, dijo este domingo un librecambista, consultado sobre la situación del dólar paralelo.

Explicó que la cotización en el mercado informal muestra subidas y bajadas constantes, debido a la falta de circulación del dólar oficial.

“No sube mucho ni baja tampoco. Cuando vuelva a circular en el banco, recién va a bajar. Mientras no circulen en el banco, va a seguir subiendo y bajando”.

Además, comentó que muchos están sacando dólares guardados, especialmente, entre quienes compraron a precios altos.

“Harta gente ha comprado caro y está perdiendo ahorita”, agregó.

Cotización inestable durante la jornada

Durante este domingo 16 de noviembre, plataformas especializadas registraron ligeras variaciones en el tipo de cambio paralelo. Según dolarboliviahoy.com, el dólar se cotizaba a Bs 10.40 para la venta y Bs 10.43 para la compra.

En la jornada anterior, el dólar se vendía en Bs 10.29, lo que representa un leve aumento.

En tanto, el sitio bolivianblue.net, que actualiza su cotización cada 15 minutos, registró este domingo por la tarde precios entre Bs 10.37 y Bs 10.39.

