“Cada uno trabaja al máximo”: Nava busca la titularidad ante Japón

Fernando Nava figura de Bolivia en el partido contra Corea del Sur espera tener minutos en el amistoso frente a Japón este martes, recordemos que el futbolista sufrió una lesión en Oriente y en su regreso lo hizo de muy buena manera en la selección.

“Cada uno de nosotros está dando al máximo para que cuando le toque pueda estar preparado al 100% y dar lo mejor por la selección dentro de la cancha”, declaró el jugador.

Sobre la importancia de los partidos amistosos, Nava destacó que sirven para adquirir experiencia en la alta competencia y mejorar como grupo.

“Lo que estamos haciendo ahora nos va a ayudar para el repechaje. El foco principal es el día a día y prepararnos de la mejor manera para enfrentarnos a cualquier selección”, afirmó.

El futbolista también se mostró pendiente de su club pese a la distancia y lamentó la reciente eliminación:

“Es triste por la eliminación, queríamos llegar a las instancias finales del campeonato, pero esto es fútbol. Hay que seguir, dar la vuelta a la página y pensar que el fútbol da revancha”. Nava aprovechó para compartir sus impresiones sobre su experiencia en Asia: “Muy bonita la verdad, una ciudad de primer nivel, disfrutando y conociendo. Es una experiencia inolvidable”.

El partido amistoso entre Bolivia y Japón se jugará este martes a las 06:15 de la mañana, hora local de Tokio.

