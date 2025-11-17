Ley de convocatoria a elecciones subnacionales podría tratarse por dispensación de trámite

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan del Granado (Unidad), informó este lunes que, ante la aprobación “con dispensación de trámite” realizada por la Cámara de Senadores respecto a la convocatoria para las elecciones subnacionales 2026, la Cámara Baja podría seguir el mismo camino para no alterar el calendario electoral.

“Conocemos que con dispensación de trámite se ha aprobado en senadores la convocatoria y si ocurre así en Diputados ya no es necesario el informe de la comisión. Se aprobará en el pleno seguramente (…) Podemos definir algo similar en Diputados. Hay urgencia, la voluntad es ajustarnos a los plazos para no modificar el calendario electoral”, afirmó Del Granado en conferencia de prensa.

El legislador destacó que la prioridad de la Asamblea es garantizar que los tiempos electorales no sufran alteraciones, tomando en cuenta la proximidad de las elecciones subnacionales previstas para 2026.

Asimismo, Del Granado señaló que otro tema pendiente que debe ser tratado por la Comisión de Constitución es la designación de los nuevos vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), proceso cuyo plazo está próximo a vencer (19 de diciembre) y que resulta crucial para el normal desarrollo del proceso electoral venidero.

La Comisión prevé abordar ambos temas con carácter prioritario en los próximos días, en coordinación con el pleno de la Cámara de Diputados

