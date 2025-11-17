TEMAS DE HOY:
Menor ebrio conducción temeraria Robo de motocicleta

17ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Cámara de Diputados convoca a Sesión Plenaria para tratar proyecto de ley sobre elecciones subnacionales 2026

El único punto de la agenda es tratar la ley excepcional y transitoria para la convocatoria a las elecciones subnacionales. 

Hans Franco

17/11/2025 12:50

Foto: Diputados convoca a Sesión Plenaria para tratar ley de subnacionales (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados anunció la realización de la 3ª Sesión Ordinaria de la Legislatura 2025-2026, programada para este martes a horas 14:00, en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De acuerdo con el Orden del Día difundido oficialmente, la Sesión Plenaria abordará los siguientes puntos:

Correspondencia.

Proyecto de Ley CS N.º 001/2025-2026, referido al “Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales (Elecciones Subnacionales 2026)”. La propuesta normativa será puesta en consideración del pleno para su tratamiento y discusión.

La sesión estará dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro Salazar, quien suscribe la convocatoria oficial.

Con este encuentro, la Cámara de Diputados avanza en el proceso legislativo destinado a definir el marco normativo que regulará las próximas elecciones subnacionales, previstas para 2026.

Mire la convocatoria de la sesión: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD