Cámara de Diputados convoca a Sesión Plenaria para tratar proyecto de ley sobre elecciones subnacionales 2026

La Cámara de Diputados anunció la realización de la 3ª Sesión Ordinaria de la Legislatura 2025-2026, programada para este martes a horas 14:00, en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De acuerdo con el Orden del Día difundido oficialmente, la Sesión Plenaria abordará los siguientes puntos:

Correspondencia.

Proyecto de Ley CS N.º 001/2025-2026, referido al “Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales (Elecciones Subnacionales 2026)”. La propuesta normativa será puesta en consideración del pleno para su tratamiento y discusión.

La sesión estará dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro Salazar, quien suscribe la convocatoria oficial.

Con este encuentro, la Cámara de Diputados avanza en el proceso legislativo destinado a definir el marco normativo que regulará las próximas elecciones subnacionales, previstas para 2026.

Mire la convocatoria de la sesión:

