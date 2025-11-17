Prisión preventiva para el hombre acusado de matar a trabajadora en Yapacaní

El 13 de noviembre, un hecho de violencia se registró en el municipio de Yapacaní. Alrededor de las 23:30, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió al levantamiento legal del cuerpo de una joven de aproximadamente 20 años en el barrio Agua Dulce. La víctima fue identificada como Joselyn Herrera Llanos, quien presentaba múltiples lesiones en el cuello y el rostro.

La autopsia practicada en la morgue determinó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico hemorrágico producto de la laceración de la arteria carótida derecha y un traumatismo cervical penetrante por arma blanca, según informó el coronel Efraín Gutiérrez, comandante de la Policía de Yapacaní.

Tras las primeras investigaciones, la Fiscalía ordenó la aprehensión de John Christian H.B., propietario de un centro de acopio de combustible donde trabajaba la víctima junto a su pareja. De acuerdo con los reportes policiales, el detenido habría sido la última persona en tener contacto con Herrera antes del crimen.

El coronel Gutiérrez explicó que la joven, oriunda del Trópico de Cochabamba, residía en Yapacaní junto a su enamorado, estudiante universitario. Al momento del hecho, el joven se encontraba en clases, lo que descartó su participación.

El sospechoso fue sometido a audiencia de medidas cautelares y la justicia determinó su detención preventiva en el penal de Cerprom por 90 días, mientras continúan las investigaciones.

Sobre los posibles móviles, la Policía no descarta que el crimen esté relacionado con temas laborales o incluso con una situación de carácter sentimental.

“Los móviles se investigan aún, no sabemos si se trataría de alguna situación laboral o es posible también sentimental”, señaló Gutiérrez.

