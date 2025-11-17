"Yo lo vi": DT de Nigeria acusa al Congo de usar brujería para eliminarlos del repechaje

El seleccionador de Nigeria, Éric Chelle, sorprendió al mundo del fútbol con una inusual acusación tras la eliminación de su equipo por penales frente a la República Democrática del Congo en la fase de repechaje africano rumbo al Mundial de 2026. Chelle aseguró que miembros del cuerpo técnico congoleño habrían realizado “actos de vudú” durante la tanda de penales, lo que afectó a sus jugadores.

“Durante toda la tanda de penales la gente de Congo nos estaba haciendo vudú. Todo el tiempo. Por eso yo estaba un poco nervioso con él”, declaró Chelle, quien protagonizó un altercado con el DT rival, Sébastien Desabre, y sus asistentes al término del encuentro. Al ser consultado sobre acciones concretas, el técnico nigeriano reconoció que no pudo precisarlas: “Hizo algo así” dijo sacudiendo su brazo derecho “no sé si con una botella de agua o algo por el estilo”.

La derrota dejó fuera a Nigeria de su segundo Mundial consecutivo. El equipo había superado a Gabón por 4-1 tras empatar 1-1 en los 90 minutos, pero no pudo superar a Congo, igualando 1-1 y cayendo 4-3 en los penales. Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi fallaron sus disparos desde los once metros, mientras que los arqueros congoleños, incluyendo a Timothy Fayulu, que reemplazó a Lionel Mpasi, lograron detener dos de los remates.

R.D. Congo aseguró así su lugar en el repechaje intercontinental que se disputará en marzo del próximo año en Guadalajara y Ciudad de México. Si logra avanzar, sería la primera participación de los Leopardos en un Mundial con su actual denominación, tras haber competido en 1974 como Zaire, cuando finalizaron últimos de su grupo sin goles frente a Escocia, Brasil y Yugoslavia.

