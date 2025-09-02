Bolivia aún sueña: lo que necesita 'La Verde' para llegar al repechaje

Argentina ya aseguró su clasificación con 35 puntos, mientras que Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia ocupan los lugares directos a la cita mundialista. Sin embargo, la pelea por el repechaje está al rojo vivo entre Venezuela y Bolivia, con apenas un punto de diferencia entre ambos: la Vinotinto suma 18 unidades y la Verde 17.

Para que Bolivia tenga opciones reales, necesita ganar al menos uno de sus dos partidos restantes: primero frente a Colombia en Barranquilla y luego contra Brasil, que será juez en la última jornada. Si logra sumar tres puntos y Venezuela tropieza, la Verde podría apoderarse del cupo de repechaje.

El panorama más directo para Bolivia pasa por lo que haga Venezuela. Si los dirigidos por Fernando Batista caen ante Argentina y apenas logran un empate en su duelo contra Colombia, la Verde, con una victoria, podría superarlos en la tabla. Sin embargo, si la Vinotinto consigue un triunfo en alguno de sus dos encuentros, asegurará prácticamente el repechaje.

La misión es difícil, pero no imposible: Bolivia depende de sí misma y de algunos resultados para mantener viva la esperanza de volver a un Mundial después de tres décadas.

