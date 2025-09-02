TEMAS DE HOY:
LOS BALCANES joven desaparecido en el río Ichoa zoofilia en Punata

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia aún sueña: lo que necesita 'La Verde' para llegar al repechaje

La selección boliviana mantiene intacta la ilusión de pelear por un cupo al repechaje, aunque el camino está lleno de obstáculos y dependerá de otros resultados en la penúltima y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Martin Suarez Vargas

02/09/2025 10:48

Miguel Terceros y Carmelo Algarañaz, mediocampista y delantero de la selección. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Argentina ya aseguró su clasificación con 35 puntos, mientras que Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia ocupan los lugares directos a la cita mundialista. Sin embargo, la pelea por el repechaje está al rojo vivo entre Venezuela y Bolivia, con apenas un punto de diferencia entre ambos: la Vinotinto suma 18 unidades y la Verde 17.

Para que Bolivia tenga opciones reales, necesita ganar al menos uno de sus dos partidos restantes: primero frente a Colombia en Barranquilla y luego contra Brasil, que será juez en la última jornada. Si logra sumar tres puntos y Venezuela tropieza, la Verde podría apoderarse del cupo de repechaje.

El panorama más directo para Bolivia pasa por lo que haga Venezuela. Si los dirigidos por Fernando Batista caen ante Argentina y apenas logran un empate en su duelo contra Colombia, la Verde, con una victoria, podría superarlos en la tabla. Sin embargo, si la Vinotinto consigue un triunfo en alguno de sus dos encuentros, asegurará prácticamente el repechaje.

La misión es difícil, pero no imposible: Bolivia depende de sí misma y de algunos resultados para mantener viva la esperanza de volver a un Mundial después de tres décadas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD