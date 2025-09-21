Estas son las selecciones que están confirmadas al repechaje mundialista

La selección boliviana, más conocida como la “Verde”, llegó a esta instancia tras ocupar el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, luego de derrotar en la última jornada a Brasil por 1-0. Además, la derrota de Venezuela frente a Colombia (3-6) modificó la tabla de posiciones.

Nueva Caledonia

Será el representante de Oceanía, tras perder 3-0 ante Nueva Zelanda en la final por el boleto al Mundial 2026.

¿Qué selecciones jugarán el repechaje para el Mundial 2026?

Serán seis selecciones las que disputarán el repechaje, con dos boletos disponibles para el Mundial.

El repechaje mundialista contará con la participación de seis selecciones distribuidas de la siguiente manera:

Una de la Confederación Asiática (AFC)

Una de la Confederación Africana (CAF)

Una de Sudamérica (Conmebol)

Una de la Confederación de Oceanía (OFC)

Dos de la Concacaf

La UEFA no formará parte del repechaje, ya que tiene 16 plazas directas al Mundial.

